На Тернопільщині завершили черговий етап пошуків у Пужниках: масового поховання не виявили

0:00 / 0:00

Українські та польські фахівці завершили черговий етап пошукових досліджень на території колишнього села Пужники Тернопільської області. Місця масового поховання загиблих під час Другої світової війни цього разу не знайшли. Водночас дослідники виявили фундамент цвинтарної каплиці та залишки інших споруд.

Під час чергового етапу досліджень останків мешканців колишнього села Пужники фахівці не виявили масового поховання. Натомість їм вдалося знайти кілька археологічних об'єктів.

«Попередньо вважаємо, що вдалося натрапити на фундамент каплиці, де відспівували померлих перед похованням, та господарської споруди. Також виявили кам'яну кладку, яка, можливо, є частиною дороги», – розповіли в установі «Волинські старожитності».

Наступним етапом досліджень може стати використання технології LiDAR (Light Detection and Ranging) – сучасного методу лазерного сканування, який дає змогу детально досліджувати рельєф місцевості.

Лідар-зйомка має допомогти фахівцям визначити можливе місце масового поховання. Наразі триває оформлення необхідного дозволу на проведення таких робіт.

У пошуковій експедиції з українського боку брали участь експерти спеціалізованої установи «Волинські старожитності». Польську сторону представляли фахівці Поморського медичного університету в Щецині та представники фонду «Свобода і демократія».

4 листопада Український інститут національної пам'яті повідомив про початок пошукових досліджень останків мешканців колишнього села Пужники на Тернопільщині.

Пужники – колишнє село, у якому в період між двома світовими війнами компактно проживали представники польського етносу.

У лютому 1945 року населений пункт зазнав збройного нападу. За даними архівних джерел, частина мешканців села загинула, а сам населений пункт був спалений.

Пошукові роботи мають допомогти встановити місця поховання загиблих і з'ясувати обставини трагедії.

Про це повідомили в спеціалізованій установі «Волинські старожитності».

Раніше у Пужниках Тернопільської області розпочався новий етап пошуків можливих місць поховання поляків, убитих у лютому 1945 року. У роботах беруть участь представники Фундації «Свобода і Демократія», експерти Поморського медичного університету в Щецині та українські дослідники.

На Тернопільщині розпочали новий етап пошукових досліджень на території колишнього села Пужники, мешканці якого загинули під час збройного нападу в лютому 1945 року. Роботи триватимуть з 4 до 10 листопада 2026 року.

Читай нас у