На тлі дефіциту бюджету на телемарафон у жовтні додатково виділили близько ₴100 млн

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У жовтні на фінансування телемарафону «Єдині новини» додатково передбачили близько 100 млн грн. Йдеться про чотири закупівлі, загальна вартість яких разом із ПДВ становить 100 026 511,32 грн.

ДП «Мультимедійна платформа іномовлення України» 6 жовтня уклало три угоди з телеканалами на створення контенту для телемарафону «Єдині новини UAразом».

За наданою інформацією, вартість цих трьох угод становить 75,02 млн грн, а виробництво контенту розраховане до кінця 2026 року.

Ще одна угода вартістю 25 млн грн має бути укладена найближчим часом. Таким чином, загальна сума чотирьох закупівель становить понад 100 млн грн.

З урахуванням видатків на телемарафон «FreeДом» виробникам контенту для обох телемарафонів уже заплатили майже 3,45 млрд грн.

Варто заазначити, що за3,5 млрд грн залежно від характеристик та вартості можна придбати приблизно 150–200 тисяч FPV-дронів.

Водночас додаткове фінансування телемарафону відбувається на тлі інших проблем із державними видатками. Зокрема, серед них затримки з поверненням ПДВ бізнесу, недостатнє фінансування будівництва укриттів та дефіцит коштів у військовому бюджеті, зокрема на виплати військовослужбовцям.

Про це пишуть «Наші Гроші».

На нові витрати вже відреагував народний депутат Ярослав Железняк.

«Пробачте, немає слів інших і цензурних - просто к***чені. Попри те, що бізнесу не повертають ПДВ, попри те, що побудова укриттів не фінансується на 92%, попри діру у військовому бюджеті, в тому числі, на зарплати військовим.....

Влада зараз виділяє на МАРАФОН ЩЕ близько 100 млн грн!!!!! Чотири тендери на 4 закупівлі разом з ПДВ: 100 026 511,32 грн.....

Не знаю як реагувати. Просто паралельна реальність в якій ми з цими негідниками змушені жити», - написав він у Телеграмі.

«На будівництво укриттів грошей немає? А на Телемарафон є. На будівництво захисних споруд в енергетиці грошей нема? А на Телемарафон є», - додав він.

Раніше голова парламентського Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин подав поправку до держбюджету, яка передбачає перенаправлення 500 млн грн із фінансування телемарафону «Єдині новини» на відновлення медіа, пошкоджених внаслідок російських атак.

А в проєкті Державного бюджету України на 2027 рік передбачили 4,8 млрд грн на фінансування телемарафону, державного іномовлення та Суспільного мовника. Відповідні видатки закладені в законопроєкті про держбюджет на 2027 рік, поданому 15 вересня.

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