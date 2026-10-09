На трасі Київ — Чоп на Житомирщині перекрили рух через ДТП із вантажівкою
На 194-му кілометрі автодороги М-06 Київ — Чоп поблизу села Андріївка на Житомирщині сталася ДТП за участю вантажівки.
Рух у напрямку Житомира перекритий. Патрульні організували двосторонній рух смугами в напрямку Рівного.
Обставини аварії встановлюються. Водіїв закликають враховувати обмеження під час планування маршрутів і дотримуватися правил дорожнього руху.
Джерело: Патрульна поліція Житомирської області
В Україні різко підвищать штрафи за перевищення швидкості.
В Україні за останній рік суттєво зросла кількість заброньованих працівників — приблизно на 300 тисяч осіб, а також збільшилася кількість підприємств, які визнані критично важливими для економіки. В уряді пояснюють ці зміни розширенням механізмів бронювання, зокрема для прифронтових регіонів, і готують оновлення правил.