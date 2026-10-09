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На трасі Київ — Чоп на Житомирщині перекрили рух через ДТП із вантажівкою

UA NEWS 09 Жовтня 2026 19:20
На трасі Київ — Чоп на Житомирщині перекрили рух через ДТП із вантажівкою
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На 194-му кілометрі автодороги М-06 Київ — Чоп поблизу села Андріївка на Житомирщині сталася ДТП за участю вантажівки.

Рух у напрямку Житомира перекритий. Патрульні організували двосторонній рух смугами в напрямку Рівного.

 Обставини аварії встановлюються. Водіїв закликають враховувати обмеження під час планування маршрутів і дотримуватися правил дорожнього руху.

Джерело: Патрульна поліція Житомирської області

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