На трасі Київ – Харків перекинувся та загорівся газовоз, рух перекрито

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Аварія сталася на 115-му кілометрі траси М-03 поблизу села Богданівка Бориспільського району. Вантажівка перевозила газовий конденсат, після перекидання виникла пожежа, рух транспорту ускладнений в обох напрямках.

Дорожньо-транспортна пригода сталася на 115-му кілометрі автодороги М-03 поблизу села Богданівка Бориспільського району.

За попередньою інформацією, водій вантажівки DAF не впорався з керуванням і зіткнувся з дорожнім відбійником. Після цього автомобіль перекинувся та загорівся.

На місці аварії працюють патрульні та рятувальники. Триває ліквідація пожежі.

Інформація про можливих загиблих і постраждалих наразі уточнюється. Офіційного підтвердження жертв немає. Повідомлення очевидців про загибель водія поки не підтверджені відповідними службами.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про перекриття руху в обох напрямках. Патрульна поліція Бориспільського району також попередила водіїв про ускладнення проїзду на цій ділянці дороги.

Водіїв закликають враховувати ситуацію під час планування поїздок та за можливості обирати альтернативні маршрути.

Джерела: Патрульна поліція Борисполя, Тимур Ткаченко

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