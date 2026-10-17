На Трухановому острові чоловік до смерті забив охоронця металевою трубою

На Трухановому острові в Києві чоловік до смерті побив охоронця спортивної бази металевою трубою. За даними поліції, нападник розлютився, бо його не пустили на закриту територію, а потім переплутав іншого охоронця з тим, хто відмовив йому у проході. Підозрюваного затримали, суд відправив його під варту.

До поліції Києва надійшло повідомлення про вбивство чоловіка у Дніпровському районі столиці. На місце прибули слідчі, патрульні, судово-медичний експерт та інші правоохоронці. За даними слідства, до нападу причетний 47-річний киянин. Він намагався потрапити на закриту територію спортивної бази на Трухановому острові, але охоронець його не пропустив.

Чоловік обурився через відмову й пішов до іншого входу. Там він побачив ще одного охоронця, який сидів надворі. Як повідомляє поліція, нападник переплутав його з працівником, який не дозволив йому пройти. Після цього чоловік схопив металеву трубу та кілька разів ударив нею охоронця по голові. Він продовжив бити потерпілого навіть після того, як той упав на землю. Від отриманих травм 57-річний киянин помер на місці.

Підозрюваного затримали та взяли під варту

Поліцейські затримали 47-річного чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Також правоохоронці вилучили металеву трубу, якою, за версією слідства, було завдано смертельних ударів. Слідчі Дніпровського управління поліції за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру в умисному вбивстві. Йдеться про частину 1 статті 115 Кримінального кодексу України.

Санкція цієї статті передбачає до 15 років позбавлення волі. За клопотанням слідчих суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою. Наразі триває розслідування. Обставини нападу встановлюють правоохоронці, а винуватість підозрюваного має бути доведена в суді. Про це повідомляє Поліція Києва.

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