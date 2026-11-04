На Ужгородщині через несплату оренди вимагають повернути громаді майже 70 га землі

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Ужгородська окружна прокуратура звернулася до суду з вимогою розірвати договори оренди та повернути Сюртівській громаді майже 70 гектарів землі. Підприємство протягом трьох років не сплачувало орендну плату, тому прокурори також вимагають стягнути з нього заборгованість.

Йдеться про чотири земельні ділянки загальною площею майже 70 га, які у грудні 2023 року сільська рада передала в оренду підприємству для товарного сільськогосподарського виробництва на 40 років.

Водночас, з моменту юридичного отримання ділянок, орендар не платив за користування землею. Окрім цього, згодом три ділянки товариство передало в суборенду, проте кошти за оренду не сплачувала. У результаті заборгованість перевищила 326 тис. грн, що є порушенням умов договорів.

У зв’язку з цим прокуратура звернулася до Господарського суду Закарпатської області з позовом в інтересах Сюртівської сільської ради. Прокурори вимагають стягнути борг, розірвати договори оренди, скасувати державну реєстрацію та повернути земельні ділянки громаді.

Наразі позов перебуває на розгляді суду.

Джерело: Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури

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