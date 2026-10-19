На відновлення залізничної інфраструктури України потрібно 91 млрд грн

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За попередніми підрахунками, відновлення пошкоджених об’єктів залізничної інфраструктури України може обійтися приблизно у 91 млрд грн.

За словами очільника "УЗ", станом на вересень 2026 року пошкоджені понад 500 локомотивів, більш як 1700 вантажних і 300 пасажирських вагонів, а також спеціальний рухомий склад.

За попередньою оцінкою, орієнтовна вартість відновлення пошкоджених через бойові дії об’єктів залізничної інфраструктури становить приблизно ₴91 мільярд. Водночас фінансові можливості компанії залишаються обмеженими: за прогнозом, "Укрзалізниця" може завершити 2026 рік зі збитком у ₴18 мільярдів. Очікуване скорочення вантажних перевезень приблизно на 21% також зменшує доходи, необхідні для ремонту та поточної роботи.

Крім того, російські атаки на локомотиви, мости та прикордонні переходи безпосередньо впливають на організацію перевезень. Через пошкодження залізничники змушені зупиняти рух, евакуювати працівників і коригувати плани доставки вантажів.

Серед першочергових завдань "УЗ" наразі - диверсифікація маршрутів і прикордонних переходів, перенаправлення вантажів на альтернативні напрямки та захист працівників і ключових фахівців галузі.

Про це під час наради під головуванням міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Миколи Калашника повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський, із посиланням на Rail.insider.

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