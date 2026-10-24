На війні загинув відомий український спелеолог та мандрівник Борис Гора

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На війні загинув військовослужбовець із Тернополя Борис Гора - відомий український спелеолог, мандрівник, гід, волонтер і громадський діяч. Він присвятив багато років дослідженню печер, розвитку туризму та популяризації природних пам’яток України.

Про смерть батька повідомила його донька Аліна Ярмакова (Гора).

Донька захисника повідомила, що батько загинув 19 жовтня. Водночас родина ще очікує на результати ДНК-експертизи.

"19 жовтня загинув наш з Любком Горою батько Борис Гора. Чекаємо на результати ДНК-експертизи. Більш детальна інформація буде згодом", - написала Аліна.

Міський голова Тернополя Сергій Надал також повідомив про загибель Бориса Гори та висловив співчуття його рідним і близьким.

За словами мера, Борис добровільно став до лав війська після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Борис Гора народився 10 березня 1969 року в Тернополі. Він був відомим українським спелеологом, мандрівником, гідом, волонтером і громадським діячем.

У 1990-х роках при скаутській організації "Пласт" він заснував туристичний клуб "Кристал". Там Борис навчав молодь, організовував гірські походи та туристичні змагання, захоплюючи юних учасників мандрівками й відкриваючи для них світ спелеології.

Згодом він оселився в селі Залісся Чортківського району, неподалік печери Млинки. Там облаштував спелеобазу та працював гідом, знайомлячи відвідувачів із підземним світом печер.

Борис Гора організовував сплави Дністром і виступав на захист екології річки. Серед його захоплень були походи Карпатами, сплави Чорним Черемошем і сходження в Кавказьких горах.

Він присвятив значну частину життя дослідженню природних пам’яток, розвитку активного туризму та популяризації краси рідного краю.

"Борис умів захоплювати людей мандрівками, відкривав для молоді світ спелеології, організовував походи в гори та сплави Дністром", - зазначив Надал.

Міський голова Тернополя висловив співчуття родині, друзям і всім, хто знав Бориса Гору.

"Світла пам’ять Захиснику України", - написав він.

Джерело: фейсбук доньки загиблого, телеграм міського голови Тернополя Сергія Надала.

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