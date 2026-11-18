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У місті Шаргород Вінницької області правоохоронці викрили директора автошколи та адміністратора територіального сервісного центру МВС на одержанні 15 000 гривень неправомірної вигоди за успішне складання практичного іспиту з водіння. Про це 18 листопада 2026 року повідомила Вінницька обласна прокуратура.

За даними слідства, керівник автошколи вимагав та одержав кошти від учня, пообіцявши вплинути на посадових осіб сервісного центру. Сприяти в отриманні позитивного результату іспиту мав адміністратор ТСЦ, який своєю чергою повинен був домовитися з екзаменатором за обіцяну частку від хабаря.

Після звернення заявника до правоохоронних органів обох фігурантів затримали. Під час обшуків у приміщеннях автошколи та сервісного центру вилучили готівку, банківські картки підозрюваних, службову документацію, відеореєстратори та чорнові записи.

Затриманим повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Джерело: Вінницька обласна прокуратура.

Нагадаємо, що СБУ провела обшуки в сервісному центрі МВС поблизу Луцька та вдома у його керівника.

Керівник Луцького територіального сервісного центру МВС Володимир Шевчук офіційно отримує близько 30 тисяч гривень на місяць. Водночас він користується дорогими автомобілями, оформленими на родичів, і будує маєток неподалік Луцька.

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