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У Вінницькій області правоохоронці викрили шахрайський кол-центр, учасники якого, за даними слідства, привласнили понад 15 млн грн у громадян України, Казахстану, Туркменістану та Росії. Поліцейські затримали дев’ятьох осіб віком від 18 до 31 року.

Спочатку оператори кол-центру працювали дистанційно з дому. Згодом учасники групи орендували приватний будинок у селищі Стрижавка поблизу Вінниці та облаштували там офіс.

Під час обшуку правоохоронці застали за робочими місцями дев’ятьох операторів.

«Певний час кожен оператор кол-центру працював дистанційно з дому. Згодом учасниками орендували будинок в селищі Стрижавка, що під Вінницею, та облаштували в ньому офіс. Коли поліцейські прийшли з обшуком, за робочими місцями перебували дев’ятеро операторів. Ділки телефонували громадянам України, Казахстану, Туркменістану та Росії та представлялись працівниками соцслужб, служби безпеки банку чи ФСБ. За попередніми підрахунками, зловмисники заволоділи понад 15 млн грн», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, організатором групи був 31-річний житель Стрижавки, який орендував приміщення, облаштував робочі місця, складав графіки змін та інструктував операторів щодо способів обману громадян.

Крім того, чоловік особисто телефонував потенційним потерпілим, вів облік отриманих коштів і розподіляв їх між учасниками групи.

Правоохоронці встановили, що оператори представлялися працівниками соціальних служб, банківської служби безпеки або ФСБ. Під час розмов вони виманювали персональні дані, банківські реквізити та коди доступу до онлайн-банкінгу.

Отриману інформацію передавали іншим учасникам групи, які використовували її для переказу грошей на підконтрольні рахунки. В окремих випадках людей переконували самостійно переказувати заощадження нібито для їхнього захисту.

Загалом правоохоронці провели 14 обшуків – в орендованому будинку, за місцями проживання підозрюваних та в їхніх автомобілях.

У кол-центрі вилучили 13 ноутбуків, вісім мобільних телефонів, навушники та флешкарту із відеозаписами.

За результатами всіх обшуків правоохоронці вилучили:

16 ноутбуків;

27 мобільних телефонів;

вісім банківських карток;

цифрові носії інформації;

блокноти з чорновими записами;

чотири автомобілі.

Дев’ятьом затриманим повідомили про підозру за ч. 1 та 2 ст. 255-4 Кримінального кодексу України – керівництво структурною частиною електронно-комунікаційної шахрайської організованої групи та участь у ній.

Організатору суд призначив тримання під вартою з можливістю внесення застави майже 1,996 млн грн.

Ще трьом підозрюваним обрали тримання під вартою з можливістю внесення застави від 200 до 266,24 тис. грн. Іншим п’ятьом призначили цілодобовий домашній арешт.

Операцію з викриття шахрайського кол-центру проводили спільно співробітники кіберполіції, УСБУ у Вінницькій області із залученням спецпідрозділу КОРД. Процесуальне керівництво здійснює Вінницька обласна прокуратура.

Максимальне покарання за інкримінованою статтею передбачає до 10 років позбавлення волі.

Водночас відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Про це повідомляє поліція Вінницької області.

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