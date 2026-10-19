На Вінниччині зіткнулися три вантажівки, одного з водіїв затисло в кабіні

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19 жовтня поблизу села Почапинці Жмеринської громади на Вінниччині сталася ДТП за участю трьох вантажних автомобілів. Унаслідок зіткнення одного з водіїв затисло в кабіні. За допомогою спеціального обладнання рятувальники деблокували чоловіка та передали його медикам.

Унаслідок зіткнення 34-річного водія затисло в салоні однієї з вантажівок. За допомогою спецобладнання надзвичайники деблокували чоловіка та передали його медикам.

Про це повідомляється з посиланням на Головне управління ДСНС України у Вінницькій області.

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