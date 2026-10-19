На Волині через російську атаку спалахнули пожежі на об'єктах критичної інфраструктури

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Унаслідок чергової повітряної атаки російських військ у Луцькому та Камінь-Каширському районах Волинської області виникли пожежі на об'єктах критичної інфраструктури.

За інформацією Державної служби України з надзвичайних ситуацій, внаслідок влучань ніхто з громадян не постраждав. До ліквідації наслідків ворожого обстрілу та гасіння пожеж залучили пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС.

Джерело: Пресслужба ДСНС України.

Уранці 19 жовтня 2026 року внаслідок масованої російської атаки на енергетичну інфраструктуру в окремих областях України виникли перебої з електропостачанням. У деяких населених пунктах також зникла вода.

Нагадаємо, що унаслідок нічної балістичної атаки рф 19 жовтня обладнання та інфраструктура одного з датацентрів компанії «Датагруп» повністю вийшли з ладу.

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