На Волині через російську атаку спалахнули пожежі на об'єктах критичної інфраструктури
Унаслідок чергової повітряної атаки російських військ у Луцькому та Камінь-Каширському районах Волинської області виникли пожежі на об'єктах критичної інфраструктури.
За інформацією Державної служби України з надзвичайних ситуацій, внаслідок влучань ніхто з громадян не постраждав. До ліквідації наслідків ворожого обстрілу та гасіння пожеж залучили пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС.
Джерело: Пресслужба ДСНС України.
Уранці 19 жовтня 2026 року внаслідок масованої російської атаки на енергетичну інфраструктуру в окремих областях України виникли перебої з електропостачанням. У деяких населених пунктах також зникла вода.
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