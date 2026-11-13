На Волині чоловіка засудили до в'язниці за збут наркотиків в особливо великих розмірах
У Луцьку 22-річного місцевого жителя засудили до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна за незаконне придбання та зберігання наркотичного засобу в особливо великих розмірах із метою збуту.
Публічне обвинувачення у справі підтримували прокурори Луцької окружної прокуратури. Суд визнав чоловіка винуватим за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.
Слідством доведено, що у травні 2026 року чоловік придбав майже 100 грамів наркотичного засобу «кратом» через Telegram-канал.
Невдовзі після того, як він отримав посилку з товаром у поштоматі, його затримали правоохоронці.
Під час судового розгляду обвинувачений не визнавав своєї вини. Однак, як повідомили в прокуратурі, його причетність до злочину підтвердили зібрані докази.
За результатами розгляду справи суд призначив чоловікові покарання у вигляді 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Досудове розслідування та оперативний супровід здійснювали співробітники Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області.
Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура.
Раніше Сумська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо двох чоловіків, яких підозрюють в організації незаконного обігу наркотичних і психотропних речовин. На момент вчинення першого злочину одному з фігурантів було 17 років, його спільнику — 27 років.
Раніше у Києві суд визнаввинною 34-річну місцеву мешканку в незаконному зберіганні з метою збуту психотропних речовин в особливо великих розмірах. Жінка зберігала PVP, амфетамін та 4-ММС (4-метилметкатинон).
Крім того, 26-річного жителя Хмельницького, який був учасником організованої групи з продажу наркотиків, засудили до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирок ухвалили на підставі угоди про визнання винуватості, укладеної з прокурором.