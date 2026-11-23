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На Волині державі повернуть майже 90 га земель прикордонної смуги загальною вартістю близько 176 млн грн. Господарський суд Волинської області задовольнив усі чотири позови Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону щодо повернення цих ділянок у державну власність.

Йдеться про земельні ділянки у Ковельському районі, які призначені для охорони державного кордону, але незаконно передали у комунальну власність.

Прокурори встановили, що у 2019–2020 роках Держгеокадастр передав ці землі громадам, після чого відповідні рішення ухвалили селищні ради.

Водночас ці території мають статус земель оборони. Законодавство передбачає, що смуга завширшки 2 км уздовж державного кордону з росією та Білоруссю призначена для облаштування прикордонної інфраструктури й використання підрозділами Державної прикордонної служби України. Передавати такі землі у комунальну власність заборонено.

Щоб усунути порушення та захистити інтереси держави, прокурори звернулися до суду з чотирма позовами. Усі вони задоволені. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора. Понад 102 млн грн повернуть державі після перегляду справ щодо ремонту доріг на Запоріжжі. На Тернопільщині через суд державі повернуть землю зі ставом на майже ₴4 млн.

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