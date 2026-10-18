На Волині ліквідували пожежу після удару по підприємству

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Уранці 18 жовтня внаслідок чергової російської атаки в Камінь-Каширському районі Волинської області зазнало удару приватне підприємство. На об'єкті сталася пожежа, яка на цьому підприємстві виникає вже повторно.

Підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій оперативно прибули на місце події та локалізували загрозу. Ліквідація наслідків обстрілу триває, однак вогнеборцям доводиться працювати в умовах підвищеної небезпеки: через ризик повторних ворожих ударів аварійно-рятувальні роботи неодноразово призупинялися для збереження життя особового складу.

Джерело: ДСНС України.

На Львівщині під час російської атаки сили протиповітряної оборони збили безпілотник над Малеховом, після чого загорілася складська будівля логістичного комплексу. Також у Мурованому уламки російського дрона пошкодили два житлові будинки. За попередньою інформацією, люди не постраждали, а пожежу на складі вже ліквідували.

На Рівненщині рятувальники ліквідували всі пожежі, які виникли після масованої російської атаки. Ворожі удари спричинили займання на об’єктах цивільної інфраструктури. За даними ДСНС, загиблих і постраждалих немає.

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