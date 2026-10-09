На Волині лісничого підозрюють у незаконній вирубці дерев на понад 6,5 млн грн

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На Волині викрили лісничого Ківерцівського надлісництва, якого підозрюють в організації незаконної вирубки 162 дерев. За даними слідства, збитки державі перевищують 6,5 млн грн.

Слідство встановило, що посадовець використовував лісорубні квитки, видані для вибіркових санітарних рубок хворих дерев, щоб організувати вирубку здорових сосен, грабів і дубів.

Крім того, лісничий особисто вказував працівникам, які не знали про незаконність робіт, які саме дерева потрібно зрізати. Частина з них не була призначена для рубки або мала більший діаметр, ніж дозволялося.

За версією слідства, незаконні рубки тривали з травня до жовтня 2025 року. Лісничому повідомили про підозру за статтями про незаконну порубку лісу та перевищення службових повноважень.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Джерело: Волинська обласна прокуратура

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