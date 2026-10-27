На Волині митники виявили понад 5 тонн нового одягу серед партії секонд-хенду

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На митному посту «Ягодин» волинські митники виявили майже 14 тисяч одиниць нового одягу загальною вагою понад 5 тонн, які намагалися ввезти в Україну під виглядом уживаних речей.

Київське підприємство задекларувало вантаж як секонд-хенд із високим рівнем зношеності. Однак знімки сканувальної системи викликали підозри в митників, після чого вони провели повний огляд.

У результаті виявили 5129 кг одягу без ознак використання. Товар тимчасово вилучили та передали на склад митниці. Його вартість встановлять за результатами товарознавчої експертизи.

Щодо підприємства склали протокол про порушення митних правил. За рішенням суду йому може загрожувати штраф у розмірі від 50% до 100% вартості товару, а також можлива конфіскація.

Джерело: Державна митна служба України

У суботу, 24 жовтня, у пункті пропуску «Краківець» львівські митники спільно з військовослужбовцями 7-го прикордонного Карпатського загону виявили незадекларовану техніку Apple загальною вартістю 1,4 млн грн.

Київські митники не дозволили вивезти з України культурні цінності XIX століття. Серед вилучених предметів — ханукальні дзиги, старообрядницька ікона та напрестольний хрест.

Київська митниця вилучила з міжнародних поштових відправлень козацькі персні XVII століття та портативний патефон «СП-1». Цінності намагалися незаконно переслати за кордон — до Польщі та Ізраїлю.

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