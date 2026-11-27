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На митному посту «Устилуг» волинські митники виявили в автомобілі тернополянина 267 кг незадекларованих морепродуктів орієнтовною вартістю майже 1,2 млн грн. Чоловік повертався в Україну з Польщі.

Серед особистих речей водія митники знайшли 132 кг червоної ікри, 93 кг консервів та 42 кг крабових фаланг.

У митниці нагадали, що громадяни можуть ввозити харчові продукти для власного споживання на суму до 200 євро на одну особу. При цьому діють обмеження щодо кількості: не більше однієї упаковки виробника або 2 кг кожного найменування продукту. Для готових до вживання неподільних продуктів без упаковки дозволено ввезти не більше одного найменування.

За фактом порушення щодо водія склали протокол за ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України. За недекларування товарів, на які поширюються обмеження щодо ввезення, передбачений штраф із можливою конфіскацією товару або без неї — за рішенням суду.

Про це повідомила Волинська митниця.

Судитимуть організатора схеми сірого імпорту на Чернівецькій митниці.

Колишнього заступника начальника одного з митних постів Чернівецької митниці судитимуть за організацію схеми незаконного ввезення в Україну мобільних телефонів та іншої техніки в обхід митного контролю.

Нагадаємо, інспектора Львівської митниці викрилина «відкатах» за безмитне ввезення ювелірних виробів. За свої послуги він отримав хабар у 15 000 доларів США.

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