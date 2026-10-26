На Волині п’яний поліцейський збив двох пішоходів і втік

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У селі Сошичне на Волині 20-річний працівник київської поліції за кермом Audi збив двох пішоходів і залишив місце ДТП. Чоловіку повідомили про підозру.

Аварія сталася ввечері 25 жовтня. За даними слідства, 43-річний чоловік і 39-річна жінка йшли узбіччям дороги. Обоє отримали травми середньої тяжкості та перебувають у лікарні.

Правоохоронця затримали невдовзі після аварії. Перевірка показала 2,07 проміле алкоголю в крові.

Йому інкримінують порушення правил дорожнього руху в стані сп’яніння та залишення людей у небезпеці. Автомобіль вилучили, а прокурори звернулися до суду щодо його арешту. Питання про запобіжний захід підозрюваному вирішується.

Джерело: Офіс генерального прокурора

У селищі Нова Водолага Харківської області 13 жовтня внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула 33-річна жінка, яка була за кермом автомобіля. Її 7-місячну доньку госпіталізували. Раніше дівчинка втратила батька внаслідок російського обстрілу.

На 194-му кілометрі автодороги М-06 Київ — Чоп поблизу села Андріївка на Житомирщині сталася ДТП за участю вантажівки.

Нагадаємо, що на Київщині прокурора Офісу Генерального прокурора затримали за підозрою у смертельній ДТП. За даними слідства, увечері 15 жовтня водій Renault збив 36-річного пішохода поблизу селища Ставище та залишив місце аварії.

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