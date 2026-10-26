На Волині п’яний поліцейський збив двох пішоходів і втік
У селі Сошичне на Волині 20-річний працівник київської поліції за кермом Audi збив двох пішоходів і залишив місце ДТП. Чоловіку повідомили про підозру.
Аварія сталася ввечері 25 жовтня. За даними слідства, 43-річний чоловік і 39-річна жінка йшли узбіччям дороги. Обоє отримали травми середньої тяжкості та перебувають у лікарні.
Правоохоронця затримали невдовзі після аварії. Перевірка показала 2,07 проміле алкоголю в крові.
Йому інкримінують порушення правил дорожнього руху в стані сп’яніння та залишення людей у небезпеці. Автомобіль вилучили, а прокурори звернулися до суду щодо його арешту. Питання про запобіжний захід підозрюваному вирішується.
Джерело: Офіс генерального прокурора
У селищі Нова Водолага Харківської області 13 жовтня внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула 33-річна жінка, яка була за кермом автомобіля. Її 7-місячну доньку госпіталізували. Раніше дівчинка втратила батька внаслідок російського обстрілу.