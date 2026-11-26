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В індустріальному парку «Ковель Порто» на Волині розпочали будівництво другої черги залізничних колій. Вони мають з’єднати виробничі приміщення парку з інфраструктурою «Укрзалізниці».

Роботи виконує компанія «Компресорна техніка» — ініціатор створення індустріального парку. Обсяг інвестицій у будівництво другої черги становить 232,5 млн грн. Завершити роботи планують у 2027 році.

За його словами, другою чергою проєкту передбачається облаштування 18 залізничних колій загальною довжиною 7,5 кілометрів. Це дозволить індустріальному парку приймати рухомий склад протяжністю понад 20 вагонів.

Проєкт передбачає будівництво мережі широких та вузьких колій (європейський стандарт 1435 мм та український 1520 мм) для організації подачі вагонів на фронти навантаження та митний термінал. Це дозволить пришвидшити обробку вантажів промислового призначення як в експортному напрямку, так і необхідних для функціонування виробництв в Україні.

Кисилевський розповів, що будівництво проєкту першої черги завершилось у вересні 2026 року, протягом жовтня та листопада були оформлені технічний паспорт об’єкту, акт готовності та сертифікат готовності до експлуатації. Наразі триває оформлення експлуатаційної документації в АТ “Укрзалізниця”.

Крім того, для розширення пропускних спроможностей комплексу залізничних колій до рухомого складу в 50 вагонів ведуться передпроєктні роботи по третій черзі будівництва.

Для будівництва першої черги залізничних колій індустріальний парк “Ковель Порто” скористався державною програмою стимулювання розвитку інфраструктури індустріальних парків. У 2024 року з державного бюджету було виділено 69,8 млн грн на умовах співфінансування 50:50. Умовою державного фінансування було введення в експлуатацію протягом трьох років на території індустріального парку не менше 5 тис кв м промислових площ, а також залучення не менше двох учасників-виробників.

Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

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