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Обладнання супутникового зв’язку перевозили через пункт пропуску «Ягодин». Незадекларовану партію виявили волинські митники під час перевірки гуманітарного вантажу.

Працівники митного посту «Ягодин» викрили партію незадекларованих терміналів супутникового звʼязку Starlink. Їхня орієнтовна вартість становить 800 тис. грн. Обладнання перевозили у вантажі гуманітарної допомоги з Норвегії. Про це у понеділок, 23 листопада, повідомила Волинська митниця.

За інформацією митників, один з українських благодійних фондів оформляв вантаж гуманітарної допомоги від відправника з Норвегії. Його перевозили в напівпричепі через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Ягодин».

Під час перевірки серед предметів допомоги виявили 50 терміналів Starlink моделі Standard Mini Kit, які не зазначили в декларації про визнання вантажу гуманітарною допомогою. Усі комплекти тимчасово вилучили на склад митниці.

На водія склали протокол про порушення митних правил за ст. 472 Митного кодексу України (недекларування комерційних товарів). Йому загрожує штраф у розмірі від 50% до 100% вартості незадекларованого вантажу з можливою конфіскацією, повідомляє Волинська митниця.

Судитимуть організатора схеми сірого імпорту на Чернівецькій митниці.

Колишнього заступника начальника одного з митних постів Чернівецької митниці судитимуть за організацію схеми незаконного ввезення в Україну мобільних телефонів та іншої техніки в обхід митного контролю.

Нагадаємо, інспектора Львівської митниці викрили на «відкатах» за безмитне ввезення ювелірних виробів. За свої послуги він отримав хабар у 15 000 доларів США.

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