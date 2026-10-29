На Волині виробник асфальту повернув до бюджету понад 10 млн грн несплачених податків

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На Волині підприємство з виробництва асфальтобетонної продукції відшкодувало до бюджету понад 10,4 млн грн несплачених податків. Порушення викрили детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Волинській області.

За даними слідства, упродовж 2022–2023 років директор товариства безпідставно вносив до витрат підприємства операції з придбання товарів. Це дозволяло штучно збільшувати витрати та зменшувати суму податку на прибуток, яку компанія мала сплатити до бюджету.

Наразі підприємство повернуло всю суму несплачених податків — понад 10,4 млн грн.

Під час досудового розслідування директор визнав свою вину та повністю відшкодував завдані державі збитки. Йому повідомили про підозру за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Кримінальне провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з повним відшкодуванням збитків.

Процесуальне керівництво здійснює Волинська обласна прокуратура. Про це повідомляє БЕБ у Волинській області. З початку 2026 року державі повернуто 1,6 млрд грн несплачених податків. До бюджету повернули понад 27 млн грн несплачених податків. Посадовців Нацгвардії викрили на привласненні понад 150 млн грн. Правоохоронці направили до суду обвинувальний акт щодо директора підприємства — депутата Богодухівської міської ради, який привласнив обладнання для очисних споруд вартістю понад 14,79 млн грн. У Києві викрили схему розкрадання майже 3 млн грн під час ремонту чотирьох парків

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