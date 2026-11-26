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У Волинській області до суду скерували обвинувальний акт щодо 21-річної жінки, яку обвинувачують в умисному вбивстві власної новонародженої дитини відразу після пологів. Їй інкримінують злочин, передбачений статтею 117 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, жінка знала про свою вагітність, однак протягом усього цього періоду не зверталася до закладів охорони здоров’я для медичного спостереження та не ставала на облік. Крім того, вона приховувала вагітність від родичів.

Трагедія сталася вночі 3 серпня 2026 року в одному із сіл Ковельського району. За версією слідства, жінка самостійно народила у вбиральні здорового доношеного хлопчика, після чого позбавила його життя.

Наразі обвинувачена перебуває під домашнім арештом. Досудове розслідування проводило Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.

Відповідно до статті 117 Кримінального кодексу України, умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини під час пологів або відразу після них карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Водночас згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину та не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку й встановлено обвинувальним вироком суду.

Про це повідомили у Ковельській окружній прокуратурі.

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