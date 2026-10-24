На Закарпатті через суди зобов’язали захистити понад 2 тисячі гектарів пралісів

Державне підприємство «Ліси України» зобов’язали встановити межі близько 2135 гектарів пралісів і квазіпралісів у трьох районах Закарпатської області. Відповідні рішення суди ухвалили за позовами прокуратури.

Йдеться про природні території, які мають особливу цінність і потребують належної охорони. Однак їхні межі досі не всюди позначені безпосередньо на місцевості.

За інформацією Офісу генерального прокурора, прокурори Закарпаття понад рік зверталися до суду, вимагаючи зобов’язати ДП «Ліси України» в особі філії «Карпатський лісовий офіс» винести межі таких територій у натуру.

Суди першої інстанції задовольнили позови щодо близько 2135 гектарів пралісів на території Тячівського, Ужгородського та Хустського районів.

Наразі виконуються рішення, підтверджені судами першої та апеляційної інстанцій, щодо таких природних територій:

«Турбатське лісництво» — 136,8 га;

«Праліси і квазіпраліс Лопухівського лісництва» — 100 га;

«Праліси і квазіпраліс Турицького лісництва» — 643,9 га.

На цих ділянках мають чітко визначити межі природних територій безпосередньо на місцевості.

Водночас за апеляційними скаргами відповідачів переглядають рішення Закарпатського окружного адміністративного суду, якими були задоволені аналогічні позови прокуратури щодо ще трьох територій:

«Плайське лісництво» — 161,7 га;

«Нересницьке лісництво» — 128,7 га;

«Квазіпраліси Бистрицького лісництва» — 98,6 га.

В Офісі генерального прокурора повідомили, що є й інші території, щодо яких суд уже зобов’язав ДП «Ліси України» належно оформити охоронний статус і винести межі на місцевість.

Серед них:

ботанічний заказник загальнодержавного значення «Урочище Странзул, Задня і Кедрин» — 510 га;

«Квазіпраліси Перечинського лісництва» — 35 га;

«Праліси і квазіпраліси Лютянського лісництва» — 98,6 га.

Щодо цих рішень наразі очікується набрання законної сили.

Позначення меж на місцевості дає змогу чітко визначити території з особливим природоохоронним статусом і захистити їх від господарського втручання. Це має допомогти зберегти унікальні природні осередки Карпат, які сформувалися без втручання людини.

На початку жовтня працівники Державного бюро розслідувань у межах спецоперації «Зелений щит» повідомили про підозру 12 посадовцям однієї з філій ДП «Ліси України» та лісових господарств Рівненської й Волинської областей.

За інформацією ДБР, державне підприємство «Ліси України» втратило 6 млн 851 тис. грн через продаж деревини за збитковими цінами. За даними Бюро, у грудні 2024 року — січні 2025 року посадовці організували незаконний продаж значних обсягів необробленої деревини двом підприємствам-експортерам.

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Про це повідомив Офіс генерального прокурора України.

Раніше на Тячівщині державне підприємство «Ліси України» відшкодувало до бюджету Углянської громади понад 1,2 млн грн збитків, завданих довкіллю внаслідок незаконної рубки дерев. Кошти стягнули за позовом прокуратури після того, як суди двох інстанцій підтвердили обґрунтованість вимог.

Нагадаємо, на Сумщині судитимуть керівника одного з лісгоспів області, якого обвинувачують у продажу деревини за заниженими цінами. За даними слідства, через такі дії територіальна громада недоотримала понад 9,1 млн грн.

На Волині викрили лісничого Ківерцівського надлісництва, якого підозрюють в організації незаконної вирубки 162 дерев. За даними слідства, збитки державі перевищують 6,5 млн грн.

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