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На Закарпатті чоловік замовив підроблене посвідчення водія, а згодом спробував обміняти його на справжнє в сервісному центрі МВС. Однак під час процедури підробку викрили, а замість нового документа чоловік отримав кримінальну справу.

Суд призначив йому покарання у вигляді одного року позбавлення волі з випробувальним строком.

Що сталося на Закарпатті

За матеріалами справи, чоловік замовив виготовлення фальшивого посвідчення водія категорії В зі своїми персональними даними. Згодом він звернувся до територіального сервісного центру МВС у селі Кам’янське на Закарпатті, щоб обміняти документ на новий.

Однак під час перевірки адміністратор помітив, що посвідчення не відповідає встановленому зразку, а додаткова перевірка за даними реєстру підтвердила: чоловік узагалі ніколи не отримував такого посвідчення водія.

Таким чином, спроба обміняти фальшивий документ на справжній завершилася викриттям підробки.

Про це повідомляє Судово-юридична газета.

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