На Закарпатті чоловік вистрілив у свою куму, щоб не повертати борг
На Тячівщині затримали чоловіка, якого підозрюють у замаху на вбивство хрещеної матері своїх дітей. За версією слідства, він намагався застрелити знайому, щоб не повертати їй борг у 38 тисяч доларів. Жінка та підозрюваний знайомі понад 20 років. Протягом цього часу вона неодноразово позичала йому гроші, однак, коли попросила повернути кошти, чоловік нібито вирішив її вбити.
Інцидент стався ввечері 6 листопада поблизу села Лази Тячівського району, неподалік річки Тячівець.
За попередньою інформацією, чоловік домовився зустрітися з кумою близько 20:00 та запевнив, що поверне позичені гроші. Жінка приїхала на домовлене місце, проте замість коштів чоловік дістав зброю та вистрілив крізь скло її автомобіля.
Від першого пострілу жінку врятував випадок: саме в цей момент вона нахилилася, щоб підняти телефон, який упав на землю.
Коли, намагаючись сховатися, потерпіла вийшла з автомобіля, чоловік вистрілив удруге. Від отриманих поранень вона впала на землю, після чого нападник ударив її по голові та втік.
Попри численні поранення, жінка змогла зателефонувати знайомим і повідомити, де перебуває. Вони доправили її до лікарні та сповістили правоохоронців.
Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України.
За процесуального керівництва Тячівської окружної прокуратури йому повідомлено про підозру в закінченому замаху на умисне вбивство з корисливих мотивів (ч. 2 ст. 15, п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України).
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Прокуратура наполягатиме на його безальтернативному триманні під вартою.
Досудове розслідування здійснюють слідчі Тячівського райуправління поліції.
Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура.
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