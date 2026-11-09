На Закарпатті чоловік вистрілив у свою куму, щоб не повертати борг

На Тячівщині затримали чоловіка, якого підозрюють у замаху на вбивство хрещеної матері своїх дітей. За версією слідства, він намагався застрелити знайому, щоб не повертати їй борг у 38 тисяч доларів. Жінка та підозрюваний знайомі понад 20 років. Протягом цього часу вона неодноразово позичала йому гроші, однак, коли попросила повернути кошти, чоловік нібито вирішив її вбити.

Інцидент стався ввечері 6 листопада поблизу села Лази Тячівського району, неподалік річки Тячівець.

За попередньою інформацією, чоловік домовився зустрітися з кумою близько 20:00 та запевнив, що поверне позичені гроші. Жінка приїхала на домовлене місце, проте замість коштів чоловік дістав зброю та вистрілив крізь скло її автомобіля.

Від першого пострілу жінку врятував випадок: саме в цей момент вона нахилилася, щоб підняти телефон, який упав на землю.

Коли, намагаючись сховатися, потерпіла вийшла з автомобіля, чоловік вистрілив удруге. Від отриманих поранень вона впала на землю, після чого нападник ударив її по голові та втік.

Попри численні поранення, жінка змогла зателефонувати знайомим і повідомити, де перебуває. Вони доправили її до лікарні та сповістили правоохоронців.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України.

За процесуального керівництва Тячівської окружної прокуратури йому повідомлено про підозру в закінченому замаху на умисне вбивство з корисливих мотивів (ч. 2 ст. 15, п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України).