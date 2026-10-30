На Закарпатті чоловіка засудили до в’язниці за вирощування конопель

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33-річного жителя Хуста засудили до п’яти років позбавлення волі за незаконне вирощування конопель і зберігання канабісу. Чоловік облаштував удома теплицю із системами поливу та вентиляції, а частину рослин вирощував у вазонах на подвір’ї.

Обвинуваченого затримали в липні 2026 року. У суді прокурори довели, що ще навесні він незаконно посіяв і вирощував коноплі.

Для вирощування рослин чоловік облаштував теплицю із системами поливу та вентиляції, а також доглядав за насадженнями. Частину конопель він розмістив у вазонах на подвір’ї.

Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили близько 240 кущів конопель. Експертиза підтвердила, що рослини містять наркотичні речовини.

Крім того, у будинку чоловіка знайшли сухий канабіс, електронні ваги, пакети для фасування та пристрої для куріння.

Чоловіка визнали винним у незаконному посіві та вирощуванні конопель у кількості 50 і більше рослин, а також у незаконному виготовленні та зберіганні наркотичних засобів без мети збуту.

Його дії кваліфікували за частиною першою статті 309 та частиною другою статті 310 Кримінального кодексу України.

Вироком Хустського районного суду 33-річного чоловіка засудили до п’яти років позбавлення волі. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.

Публічне обвинувачення у справі підтримували прокурори Хустської окружної прокуратури.

Раніше правоохоронці в межах двох етапів загальнодержавних заходів із протидії наркозлочинності провели 968 обшуків, вилучили понад тонну канабісу та майже 57 тисяч кущів конопель. Також було припинено діяльність 23 нарколабораторій, затримано 96 осіб, а ще 181 людині повідомили про підозру.

Крім того, Державне бюро розслідувань проводить спецоперацію «Стоп трафік», спрямовану на протидію незаконному обігу наркотиків, зброї та боєприпасів.

Національна поліція Українипровела третій, завершальний етап загальнодержавної антинаркотичної спецоперації «Рубікон». Загалом за час трьох етапів правоохоронці повідомили про підозру 367 фігурантам кримінальних проваджень та ліквідували значну частину наркоінфраструктури в Україні.

До цього прокурори Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону скерувалидо суду обвинувальний акт щодо двох учасників організованої групи, яких обвинувачують у контрабанді майже 6 кілограмів кокаїну до України та підготовці наркотиків до збуту.

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