На Закарпатті директорку підприємства засудили до дев’яти років позбавлення волі за привласнення понад 5,1 млн грн під час нібито продажу пального та будівельних матеріалів. Мукачівська окружна прокуратура довела, що жінка отримувала гроші від бізнес-партнерів за товар, який не планувала постачати.

Обвинувачена — 44-річна місцева мешканка, засновниця та директорка товариства, що спеціалізується на оптовій торгівлі паливом. Як встановили в суді, вона укладала договори з іншими підприємствами щодо постачання мазуту, дизельного пального та будматеріалів. Партнери перераховували кошти, розраховуючи отримати замовлену продукцію, однак товар їм не надходив. Натомість гроші опинялися на рахунках осіб, пов’язаних з обвинуваченою.

Встановлено, що для уникнення відповідальності засновниця знайшла жінку, яка погодилася стати директоркою підприємства. Сама ж залишилася працювати бухгалтеркою і фактично продовжувала керувати процесами, переконуючи нову директорку підписувати потрібні документи. Остання звільнилася, пропрацювавши кілька місяців.

Понад 2 млн грн вона перерахувала матері та знайомій, маскуючи перекази під оплату послуг або «безповоротну» допомогу. Крім того, підтверджено, що обвинувачена внесла до податкової накладної неправдиві відомості про нібито поставку пального.

Доказами стали договори, банківські виписки, платіжки, податкові документи та листування. Також у суді заслухали потерпілих, свідків і спеціалістів. Усі ці матеріали допомогли відтворити рух коштів і підтвердити, що оплачені товари фактично не постачалися.

Мукачівський міськрайонний суд 20 листопада 2026 року визнав її винною у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, та несанкціонованій зміні інформації в автоматизованій системі (ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 209, ч. 1 ст. 362 КК України).

За сукупністю злочинів їй призначено 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати владні посади строком на 3 роки та конфіскацією майна.

Окрім того, суд задовольнив позови потерпілих підприємств на загальну суму 3,1 млн грн.

Наразі очікується набрання вироком законної сили.