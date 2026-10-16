На Закарпатті кількість жертв стрілянини священника зросла до трьох

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У лікарні померла 84-річна жінка, поранена під час стрілянини в селищі Вишково Хустського району Закарпатської області. Загалом загинули троє людей, ще двоє перебувають у лікарні, стан одного з них — важкий.

За даними прокуратури, 45-річний священник Свято-Миколаївського храму УПЦ МП Карло стріляв у перехожих із рушниці. На місці загинули двоє чоловіків віком 62 та 64 роки.

Під час обшуків у будинку підозрюваного та на території храму правоохоронці вилучили рушницю, пістолет із набоями та речовину, попередньо ідентифіковану як канабіс. Експертизи мають встановити, чи використовували саме цю зброю під час стрілянини.

Священнику інкримінують умисне вбивство кількох людей. Йому загрожує довічне ув’язнення. Серед версій мотиву злочину слідство розглядає хуліганство.

Джерело: Закарпатська обласна прокуратура

На Закарпатті колишньому священнослужителю УПЦ МП оголосили підозру після стрілянини у селищі Вишково, внаслідок якої загинули троє людей, а ще двоє дістали поранення. За версією слідства, 45-річний місцевий житель спочатку стріляв у подружжя на подвір’ї їхнього будинку, а потім відкрив вогонь по перехожих.

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