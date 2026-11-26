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Колишнього заступника командира батальйону підозрюють в одержанні понад 181 тисячі гривень від чотирьох військовослужбовців за замовчування випадків появи на службі у нетверезому стані.

За даними слідства, 52-річний майор систематично вимагав гроші від підлеглих, обіцяючи не повідомляти командуванню про їхні адміністративні правопорушення та не ініціювати притягнення до відповідальності.

Імовірна схема діяла з лютого 2024-го до лютого 2025 року. Щоб уникнути службових і адміністративних наслідків за появу на службі напідпитку, четверо військових погодилися передавати посадовцю гроші.

Частину коштів підлеглі переказували безпосередньо на банківські картки майора, решту — на картку його знайомого військовослужбовця. Той, за даними прокуратури, не знав про незаконний характер операцій і надалі пересилав гроші підозрюваному.

Нові епізоди правоохоронці виявили під час документування іншого злочину, пов'язаного зі зловживанням впливом. За цим фактом майора вже засуджено.

Наразі йому повідомили про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою за ч. 1 та ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Територіального управління ДБР у Львові за матеріалами Департаменту військової контррозвідки СБУ. Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

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