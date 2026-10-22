На Закарпатті модернізують три пункти пропуску на кордоні з країнами ЄС за кошти ЄІБ

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У Закарпатській області проведуть реконструкцію пунктів пропуску «Чоп (Тиса) — Захонь» та «Лужанка — Берегшурань» на кордоні з Угорщиною, а також «Ужгород — Вишнє Нємецьке» на кордоні зі Словаччиною.

Фінансування у розмірі 60 мільйонів євро надає Європейський інвестиційний банк у межах угоди, підписаної з Міністерством з відновлення, інфраструктури та транспорту України. Виділені кошти спрямують на ремонт під’їзних доріг, спорудження сучасних сервісних зон і укриттів, а також оновлення технічного обладнання та програмного забезпечення для митного контролю, що дозволить збільшити пропускну здатність кордону.

Джерело: повідомлення начальника Закарпатської ОВА Мирослава Білецького.

На Волині призупинили роботу пункту пропуску на кордоні з Польщею через загрозу російських безпілотників. Людей, які перебували на території пункту, тимчасово перевели в укриття та припинили пропуск.

На Закарпатті розпочав роботу новий автомобільний пункт пропуску через українсько-румунський кордон «Біла Церква — Сігету-Мармацієй». Він став першим новим автомобільним переходом між Україною та Румунією на Закарпатті за майже 20 років.

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