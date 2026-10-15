На Закарпатті переправник хотів вивезти п’ятьох чоловіків за $50 тисяч
У селищі Вилок на Закарпатті правоохоронці затримали 35-річного місцевого жителя, якого підозрюють в організації незаконного переправлення чоловіків через державний кордон.
Чоловіка зупинили в автомобілі Skoda разом із п’ятьма пасажирами, які планували потрапити до країн ЄС поза пунктами пропуску, оминаючи контрольні пости.
За свої послуги організатор планував отримати по $10 тисяч із кожного, загалом — $50 тисяч.
Йому повідомили про підозру за ст. 332 Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до схеми.
Джерело: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України
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