На Закарпатті посадовців судитимуть за привласнення м’яса та риби для ув’язнених

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На Закарпатті двох посадовців установи виконання покарань № 9 обвинувачують у привласненні продуктів, призначених для харчування ув’язнених. За документами, списали понад 2 тонни хека та 900 кілограмів яловичини, однак фактично ці продукти засуджені та ув’язнені не отримали.

Закарпатська обласна прокуратура вже скерувала обвинувальний акт до суду.

За даними слідства, схему організували колишній заступник начальника Закарпатської установи виконання покарань № 9 та провідний інженер.

Упродовж семи місяців — із грудня 2025-го до червня 2026 року — посадовці вносили до документації неправдиві відомості про використання продуктів.

У звітах зазначали, що м’ясо та рибу передали для приготування їжі ув’язненим. Насправді ж частину товару залишали на складі, і до тих, для кого він призначався, продукти не потрапляли.

Таким чином створювали надлишки, які згодом незаконно вивозили з території установи. Продукти доставляли до холодильного складу в селі Великі Лази на Ужгородщині, де зберігали для подальшого продажу.

Під час розслідування правоохоронці задокументували незаконне вивезення:

39 блоків замороженої яловичини загальною вагою понад 655 кг ;

23 коробок хека загальною вагою понад 310 кг.

Під час санкціонованих обшуків ці продукти виявили на складах. Усе вилучене м’ясо та рибу згодом повернули до установи виконання покарань.

Загалом, згідно з документацією, для харчування ув’язнених списали понад 2 тонни хека та ще 900 кг яловичини, які фактично вони не отримали.

Обом фігурантам інкримінують заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. Йдеться про ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Колишньому заступнику начальника установи додатково інкримінують службове підроблення за ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування обох посадовців відсторонили від займаних посад.

Розслідування проводили слідчі шостого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Львові, за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури. Оперативний супровід забезпечувало УВБ ДКВС.

Обвинувальний акт скерували до Ужгородського міськрайонного суду для розгляду по суті.

Про це повідомили у відомстві.

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