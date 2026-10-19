На Закарпатті спалахнула пожежа в старовинній церкві

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У селі Угля Тячівського району Закарпатської області сталася пожежа у Свято-Різдва-Богородичній церкві УПЦ МП. Внаслідок займання вогонь пошкодив вівтар храму, зведеного у XIX столітті.

У понеділок, 19 жовтня, дим у приміщенні помітили служителі храму. На місце події прибули рятувальники з Тячева, Дубового, Драгова та місцевої пожежної команди села Чумальово.

«Пожежа виникла поблизу вівтаря. Поки одні рятувальники приборкували полум’я, інші допомагали виносити церковне майно. Через сильне задимлення рятувальники працювали в захисних апаратах», – розповіли в ДСНС.

Пожежу ліквідували за годину. Вогонь пошкодив вівтар та речі церковного вжитку на площі 10 м2.

Як видно на фото ДСНС, пожежа сталася у Свято-Різдва-Богородичній церкві УПЦ МП. За інформацією Вікімапії, мурований храм в Углі звели у 1875 році.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області.

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