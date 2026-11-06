На Закарпатті Свідка Єгови засудили за відмову від мобілізації

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Рахівський районний суд Закарпатської області призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі військовозобов’язаному, який відмовився отримувати повістку та їхати до військової частини.

Обвинувачений, який перебував на обліку з квітня 2022 року та був визнаний придатним до служби, аргументував свою відмову приналежністю до релігійної організації Свідків Єгови, чиї переконання забороняють носити зброю, військову форму та виконувати накази командування, і просив замінити службу на альтернативну цивільну.

Ухвалюючи рішення, суд спирався на правову позицію Верховного Суду від 27 жовтня 2025 року, згідно з якою релігійні переконання не звільняють від обов'язку за призовом під час мобілізації, хоча й мають враховуватися під час проходження служби шляхом обмеження від виконання завдань зі зброєю. Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів.

Джерело: Рахівський районний суд Закарпатської області.

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