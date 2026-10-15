На Закарпатті та Прикарпатті викрили схему з фіктивною мобілізацією

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У вересні–жовтні прокурори спеціалізованих прокуратур у сфері оборони Західного регіону передали до суду обвинувальні акти щодо 11 посадовців ТЦК та СП із Закарпатської та Івано-Франківської областей. Їх обвинувачують у внесенні неправдивих відомостей про мобілізацію та незаконному редагуванні даних у реєстрі «Оберіг».

На Закарпатті перед судом постануть семеро працівників районного ТЦК та СП, які, за версією слідства, входили до організованої групи. Серед обвинувачених — керівник центру, його колишній заступник і п’ятеро підлеглих.

Із жовтня 2025 року до березня 2026 року вони фіктивно оформили мобілізацію 329 осіб. Керівник підтвердив дані щодо 162 людей, його заступник — ще 108, а інші учасники групи внесли неправдиві відомості про 59 осіб. Серед них були ті, хто вже проходив військову службу, а також померлі.

На Прикарпатті обвинувальні акти скерували до суду щодо чотирьох колишніх посадовців ТЦК та СП. За версією слідства, двоє з них внесли неправдиві відомості про мобілізацію 49 осіб, штучно завищуючи показники виконання мобілізаційного плану. Ще двоє без законних підстав скасували статус розшуку дев’ятьом військовозобов’язаним, які не з’являлися для уточнення облікових даних і не мали підстав для відстрочки.

Таким чином, у двох областях встановлено 378 випадків фіктивного оформлення мобілізації та дев’ять випадків безпідставного скасування розшуку.

П’ятьом обвинуваченим на Закарпатті суд обрав тримання під вартою з можливістю внесення застави, двом - особисте зобов’язання. Керівника ТЦК відсторонено від виконання службових обов’язків, а його заступника переведено до іншого підрозділу.

На Прикарпатті одному з обвинувачених обрали заставу, іншому - особисте зобов’язання. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора. У Києві викрили дві схеми ухилення від мобілізації: ціни сягали $12 тисяч. Раніше у Харкові військовий ТЦК відштовхнув жінку під час конфлікту. ТЦК відмовив дітям загиблого у виплаті 15 млн грн через прописку. Лубінець пояснив, чи можуть ТЦК забирати телефон і силоміць саджати людей у буси.

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