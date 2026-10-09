На Закарпатті викрили схему по розкраданню коштів на протезування військових

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На Закарпатті повідомили про підозру начальниці одного з відділів обласного відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. За даними слідства, вона могла допомагати організовувати схему привласнення бюджетних коштів, призначених для забезпечення людей протезами та засобами реабілітації, яких потерпілі фактично не отримували.

Нагадаємо, у червні 2026 року про підозру повідомили виконувачу обов’язків керівника обласного відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю та його співучасниці. У межах розслідування правоохоронці зібрали докази можливої причетності до схеми ще однієї посадовиці — начальниці одного з відділів цього ж Фонду.

За даними слідства, третя підозрювана мала доступ до бази даних людей, які перебували на обліку та потребували протезів й інших засобів реабілітації. Вона передавала відповідну інформацію спільниці та допомагала оформлювати електронні документи, необхідні для створення фіктивної документації.

Йдеться щонайменше про сімох потерпілих. Людей переконували заздалегідь підписувати документи про нібито отримання протезів або ортопедичних виробів. Однак фактичну передачу засобів реабілітації відкладали під різними приводами.

За підтвердженими епізодами з бюджету безпідставно перерахували майже 600 тисяч гривень.

Водночас люди, які за документами були «забезпечені» протезами, фактично залишалися без необхідних виробів. Через формальне закриття потреби вони також втрачали можливість отримати потрібні засоби реабілітації в установленому порядку.

Дії посадовиці кваліфікували як пособництво в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану — частина 5 статті 27 та частина 4 статті 191 Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу та її відсторонення від займаної посади.

У межах кримінального провадження встановлюють усіх можливих учасників схеми та перевіряють інші випадки незаконного використання коштів, призначених для реабілітації людей з інвалідністю та військових.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Національної поліції в Закарпатській області за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури. Оперативний супровід забезпечують регіональні управління Служби безпеки України та Управління стратегічних розслідувань.

У прокуратурі звернулися до громадян, які могли постраждати від подібних дій.

Якщо ви оформлювали документи на отримання засобів реабілітації, але так і не отримали їх, правоохоронці просять повідомити про це. Також закликають розповісти про відомі випадки можливих порушень.

Кожне таке повідомлення може допомогти викрити схему та захистити інших людей.

У прокуратурі нагадали, що відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Про це повідомила Закарпатська обласна прокуратура.

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