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На Закарпатті розпочав роботу новий автомобільний пункт пропуску через українсько-румунський кордон «Біла Церква — Сігету-Мармацієй». Він став першим новим автомобільним переходом між Україною та Румунією на Закарпатті за майже 20 років.

За словами міністра, новий перехід стане третім автомобільним пунктом пропуску між Закарпаттям і Румунією. Його відкриття має допомогти перерозподілити транспортні потоки та зменшити навантаження на вже наявні переходи.

«Для регіону це третій автомобільний пункт пропуску з Румунією. Додатковий маршрут для людей і бізнесу, можливість перерозподілити транспортні потоки та зменшити навантаження на діючі переходи», — зазначив Микола Калашник.

Особливе значення відкриття переходу має для жителів Солотвинської громади, де розташована Біла Церква.

У громаді проживає велика спільнота етнічних румунів, а багато місцевих родин мають родичів по інший бік українсько-румунського кордону. Новий пункт пропуску має зробити поїздки до близьких зручнішими та швидшими.

На першому етапі новий перехід зможе оформлювати до 400 легкових автомобілів на добу.

Для запуску пункту пропуску з українського боку збудували під'їзну дорогу та встановили модульну інфраструктуру для прикордонного і митного контролю.

Водночас румунські партнери побудували власне приміщення пункту пропуску та новий міст через Тису.

Рух наразі відкрили на тимчасовій інфраструктурі, щоб люди могли користуватися новим переходом уже зараз. Це перша черга проєкту.

Наступним етапом передбачене будівництво повноцінного комплексу для пропуску вантажного та пасажирського транспорту.

Після завершення всіх запланованих робіт пункт пропуску «Біла Церква — Сігету-Мармацієй» додатково зможе оформлювати до 360 вантажних автомобілів та 50 автобусів щодоби.

Таким чином, новий перехід має стати важливим додатковим маршрутом між Україною та Румунією, полегшити перетин кордону для місцевих жителів і бізнесу та частково розвантажити інші пункти пропуску на Закарпатті.

Про запуск нового пункту пропуску повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник у Telegram.

Раніше Польща перевела шість пунктів пропуску на кордоні з Україною у режим підвищеної готовності. На території КПП з’явилися військовослужбовці, а також запровадили додаткові заходи безпеки, щоб у разі загрози швидше евакуювати людей.

Пункт пропуску «Паланка – Маяки – Удобне» на українсько-молдовському кордоні відновив роботу. Оформлення громадян і транспортних засобів здійснюється у штатному режимі.

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