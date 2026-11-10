На Закарпатті відкрили романтичний туристичний маршрут до Замку Кохання

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У Закарпатській області з’явився новий туристичний маршрут до місця, відомого як «Замок Кохання». За легендою, саме тут Ілона Зріні таємно зустрічалася зі своїм майбутнім другим чоловіком Імре Текелі.

У селищі Чинадійово в Закарпатській області запустили новий «романтичний» туристичний маршрут, присвячений одному з місцевих знаменитих замків.

Як повідомляється у повідомленні Управління туризму та курортів Закарпатської ОДА у Facebook, екскурсія зосереджена навколо замку Сент-Міклош та присвячена легендарній керівниці угорського визвольного руху в 1685–1703 роках Ілоні Зріні, яка багато років прожила на Закарпатті.

«Ми вчилися дивитися на рідний край очима мандрівника, знаходити особливе у звичному, відкривати нові сенси у знайомих місцях. І найголовніше — зрозуміли, що навіть одна історія, якщо розповісти її з душею, здатна пробудити бажання приїхати, побачити й відчути все на власні очі», — розповіли у Чинадієвській селищній раді.

В ОДА нагадують, що Сент-Міклош, збудований у XV столітті, називають «Замком Кохання». Саме тут таємно зустрічалися вдова князя Трансильванії Ференца І Ракоці — Ілона Зріні — з молодшим за себе на 14 років графом Імре Текелі. Згодом пара одружилася і прожила разом понад 20 років, до самої смерті Ілони.

Ілона Зріні увійшла в історію завдяки силі духу, відвазі та незламності. Разом із двотисячним гарнізоном вона три роки тримала оборону Мукачівського замку.

Надалі в Чинадієвській громаді обіцяють розвивати цей маршрут.

Джерело: Управління туризму та курортів Закарпатської ОДА

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