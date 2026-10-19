На Закарпатті викрили підпільний цех із виробництва сурогатного алкоголю

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Правоохоронці Закарпатського управління ДВБ Нацполіції та детективи ТУ БЕБ припинили діяльність підпільної мережі із виготовлення та збуту сурогатного алкоголю й контрафактних сигарет.

Під час 29 обшуків у місцях виготовлення, зберігання і транспортування фальсифікату вилучено понад 48 000 літрів спирту, понад 9 500 пачок сигарет без марок акцизного податку, понад 1 000 пляшок готового алкоголю та 5 автівок.

П’ятьом учасникам схеми повідомлено про підозру у незаконному обігу підакцизних товарів і підробці акцизних марок (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 199, ч. ч. 1, 2 ст. 204 КК України). Одного з фігурантів затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Джерело: Національна поліція України.

Раніше у Чернівецькій області силовики викрили підготовку до незаконного переправлення контрафактних тютюнових виробів через державний кордон.

Нагадаємо, рівень нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні у лютому 2026 року продемонстрував тенденцію до скорочення і склав 17,6% порівняно з 17,8% у жовтні минулого року.

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