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На Закарпатті правоохоронці затримали ще одного фігуранта справи про незаконне переправлення чоловіків через українсько-словацький кордон. Схему викрили влітку 2026 року, а новому затриманому вже повідомили про підозру.

Як повідомили правоохоронці, у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України оперативники Чопського прикордонного загону спільно зі співробітниками СБУ та Національної поліції провели невідкладний обшук за місцем проживання одного з учасників схеми.

За даними слідства, чоловік був причетний до функціонування каналу незаконного переправлення людей через державний кордон України зі Словаччиною.

Під час обшуку правоохоронці вилучили два мобільні телефони та чорнові записи, які можуть бути важливими для розслідування. Фігуранта затримали відповідно до ст. 615 Кримінального процесуального кодексу України.

Йому повідомили про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон України за ч. 3 ст. 332 ККУ.

Нагадаємо, у липні 2026 року прикордонники задокументували та ліквідували канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби «Новоселиця».

Тоді на околиці Перечина затримали одного з організаторів схеми. За 12 тисяч доларів США він мав переправити через кордон громадянина України. Передачу обумовленої суми правоохоронці задокументували.

Під час подальших слідчих дій вилучили 12 тисяч доларів, два мобільні телефони та легковий автомобіль.

Розслідування щодо учасників незаконного каналу триває.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

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