На Закарпатті забудовник пропонував судді хабар за скасування заборони на будівництво ЖК

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НАБУ та САП спільно з ДБР викрили забудовника та його спільника на наданні неправомірної вигоди судді Ужгородського міськрайонного суду. За даними слідства, фігуранти передали 10 тисяч доларів США, щоб домогтися скасування заборони на будівництво житлового комплексу.

За матеріалами слідства, будівельна компанія зводила багатоповерховий житловий комплекс на одній із земельних ділянок у Закарпатській області. Однак після позову мешканців прилеглої території суд заборонив продовжувати будівельні роботи.

Щоб домогтися скасування цього рішення, керівник будівельної компанії разом із чоловіком власниці земельної ділянки вирішили надати судді неправомірну вигоду.

Для передавання грошей вони обрали посередника — суддю Закарпатського апеляційного суду, з яким один із фігурантів мав давні дружні стосунки.

За даними правоохоронців, під час зустрічей в Ужгороді підозрювані спочатку запропонували, а згодом передали судді 10 тисяч доларів США.

Гроші призначалися для судді місцевого суду, який мав ухвалити рішення про скасування заборони на продовження будівельних робіт.

У справі викрили двох підозрюваних — забудовника та його спільника. Розслідування здійснюють НАБУ і САП спільно з ДБР.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

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