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Станом на 18:00 18 листопада на більшості пунктів пропуску із сусідніми державами черг на виїзд з України немає.

Найбільше скупчення автомобілів спостерігається на кордоні з Польщею.

Зокрема, у пункті пропуску «Шегині» очікують 60 легкових автомобілів. У «Краківці» зафіксували 25 легковиків та два автобуси, в «Устилузі» й «Угринові» — по 20 автомобілів.

На інших польських пунктах пропуску ситуація спокійніша: у «Ягодині», «Раві-Руській», «Грушеві», «Смільниці» та «Нижанковичах» черг немає. Водночас у «Ягодині» тимчасово не здійснюють пропуск легкових автомобілів і пішоходів.

На кордоні зі Словаччиною три автомобілі очікують у пункті пропуску «Малий Березний». В «Ужгороді» черг немає, а пункт «Малі Селменці» працює з 09:00 до 21:00.

На угорському напрямку одне авто очікує на виїзд через пункт пропуску «Тиса». На решті пунктів черг не зафіксовано. Пункти «Дзвінкове», «Косино» та «Велика Паладь» мають обмежений графік роботи — до 19:00 або 20:00 залежно від пункту.

На кордоні з Румунією 15 автомобілів очікують у «Красноїльську». На інших пунктах пропуску черг немає. Спокійна ситуація також на молдовському напрямку — черги відсутні.

Прикордонники рекомендують враховувати можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб під час планування поїздок.

Джерело: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Молдова погодилася організувати спільний прикордонний контроль на своїй території у двох автомобільних пунктах пропуску на кордоні з Україною. Йдеться про пункти «Крива — Мамалига» та «Мирне — Табаки». Новий порядок має допомогти швидше перетинати кордон і зменшити ризики для пасажирів та прикордонників під час російських обстрілів.

Молдова розглядає можливість перенесення українських контрольно-пропускних пунктів на свою територію, щоб зменшити ризики, пов’язані з війною в Україні та російськими ударами поблизу молдовського кордону.

У Закарпатській області проведуть реконструкцію пунктів пропуску «Чоп (Тиса) — Захонь» та «Лужанка — Берегшурань» на кордоні з Угорщиною, а також «Ужгород — Вишнє Нємецьке» на кордоні зі Словаччиною.

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