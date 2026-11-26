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У п’ятницю, 27 листопада, у чотирьох західних областях України прогнозують значний сніг. Приріст снігового покриву може становити від 8 до 20 сантиметрів.

Також очікуються налипання мокрого снігу та ожеледиця на дорогах.

Снігопади накриють Львівську, Івано-Франківську, Тернопільську та Чернівецьку області. Мокрий сніг і звичайний сніг прогнозують майже по всій Україні, за винятком північних та північно-східних регіонів. На Закарпатті та півдні очікується дощ.

Вночі температура повітря опуститься до -1…-6°, вдень становитиме від -3° до +3°. На Закарпатті та півдні буде тепліше — від +2° до +8° протягом доби.

У Києві опадів не прогнозують. Вночі буде -1…-3°, вдень температура близько 0°.

Через мокрий сніг і нічні морози на дорогах, особливо на заході країни, утвориться ожеледиця. Водіям радять збільшити дистанцію між автомобілями, адже гальмівний шлях на слизькому покритті суттєво зростає.

Джерело: Укргідрометцентр.

У Карпатах 25 листопада панує справжня зима: високогір’я вкрите снігом, а на окремих ділянках спостерігається його налипання. Найближчим часом снігу не поменшає, адже вночі температура повітря ще більше знизиться.

Увечері 24 листопада Київ накрив снігопад. Вулиці та тротуари поступово вкрилися білим снігом, а кадри засніженої столиці з’явилися у мережі. Водночас киянам варто бути уважними на дорогах і тротуарах — через ожеледицю пересування містом може бути небезпечним.

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