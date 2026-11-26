На заході України 27 листопада випаде до 20 сантиметрів снігу
У п’ятницю, 27 листопада, у чотирьох західних областях України прогнозують значний сніг. Приріст снігового покриву може становити від 8 до 20 сантиметрів.
Також очікуються налипання мокрого снігу та ожеледиця на дорогах.
Снігопади накриють Львівську, Івано-Франківську, Тернопільську та Чернівецьку області. Мокрий сніг і звичайний сніг прогнозують майже по всій Україні, за винятком північних та північно-східних регіонів. На Закарпатті та півдні очікується дощ.
Вночі температура повітря опуститься до -1…-6°, вдень становитиме від -3° до +3°. На Закарпатті та півдні буде тепліше — від +2° до +8° протягом доби.
У Києві опадів не прогнозують. Вночі буде -1…-3°, вдень температура близько 0°.
Через мокрий сніг і нічні морози на дорогах, особливо на заході країни, утвориться ожеледиця. Водіям радять збільшити дистанцію між автомобілями, адже гальмівний шлях на слизькому покритті суттєво зростає.
Джерело: Укргідрометцентр.
У Карпатах 25 листопада панує справжня зима: високогір’я вкрите снігом, а на окремих ділянках спостерігається його налипання. Найближчим часом снігу не поменшає, адже вночі температура повітря ще більше знизиться.
Увечері 24 листопада Київ накрив снігопад. Вулиці та тротуари поступово вкрилися білим снігом, а кадри засніженої столиці з’явилися у мережі. Водночас киянам варто бути уважними на дорогах і тротуарах — через ожеледицю пересування містом може бути небезпечним.