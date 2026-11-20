0:00 / 0:00

У восьми областях на заході України запровадили жорсткі графіки відключень електроенергії. Подекуди до кінця доби 20 листопада споживачі матимуть світло лише протягом 3–4 годин. Обмеження пов’язані з російськими ударами по енергетичній інфраструктурі.

Тривалі відключення електроенергії діятимуть у Львівській, Волинській, Рівненській, Івано-Франківській, Тернопільській, Закарпатській, Чернівецькій та Хмельницькій областях.

В «Укренерго» повідомили, що енергетики вже працюють на пошкоджених об’єктах там, де це дозволяє безпекова ситуація.

«Енергетики вже працюють на пошкоджених об’єктах усюди, де це безпечно. Однак на частині об’єктів відновлення поки неможливе через загрозу нових ударів», — зазначили в компанії.

Згідно з графіками, оприлюдненими обласними постачальниками електроенергії, у деяких регіонах світло до кінця доби подаватимуть лише на кілька годин.

Зокрема, у Тернополі споживачі окремих груп відключень матимуть електроенергію лише три години після обіду.

На Хмельниччині світло планують вмикати двічі на добу — на дві години кожного разу.

В обленерго пояснили, що відновлювальні роботи ускладнюються повторними російськими атаками на енергетичні об’єкти, які вже ремонтували після попередніх обстрілів.

«Роботи ускладнює й те, що ворог повторно атакує енергооб’єкти, які вже були відновлені після попередніх обстрілів. Це означає, що частину складних ремонтів доводиться починати заново», — додали енергетики.

Таких масштабних відключень електроенергії західні області України не зазнавали з минулої осені.

Про це повідомляють "Укренерго" та обленерго.

В Одесі та Одеському районі під час повітряної тривоги сталися відключення електроенергії. Щойно безпекова ситуація дозволить, енергетики оглянуть пошкоджене обладнання та розпочнуть відновлювальні роботи.

У п'ятницю, 20 листопада, у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях запровадили аварійні відключення електроенергії. Причиною стала складна ситуація в енергосистемі після російської атаки на енергетичну інфраструктуру.

Унаслідок російського обстрілу у Львові 20 листопадапошкодженодва автомобілі та вікна гуртожитку, а в селі Лисиничі постраждав приватний будинок. Також на одній із вулиць міста виявили частину ракети, повідомив мер Андрій Садовий.

Нагадаємо, російські реактивні дрони атакували Львів та Львівщину. Над Львовом кілька разів лунали вибухи, сили протиповітряної оборони відбивали атаку, повідомили очільник ОВА Максим Козицький і міський голова Андрій Садовий.

Читай нас у