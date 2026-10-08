На закупівлі РЕБів для військових привласнили 5,6 млн грн: обвинувачених судитимуть

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До суду направили обвинувальний акт стосовно чотирьох учасників організованої групи, яких звинувачують у заволодінні 5,6 млн грн, виділеними для допомоги українським військовим. Кошти були призначені для закупівлі засобів радіоелектронної боротьби для військової частини.

Як зазначається, схему організував підприємець, залучивши до неї директора комунального підприємства, адвоката та директора приватної компанії.

Від імені військових частин, які виконують бойові завдання на Донецькому та Запорізькому напрямках, до військової адміністрації надсилали фіктивні листи з проханням придбати засоби РЕБ. На підставі цих листів військова адміністрація виділяла кошти комунальному підприємству. Надалі КП уклало два договори з підконтрольними товариствами на поставку засобів РЕБ, які фактично не закуповували та не передавали військовим.

Щоб створити видимість виконання договорів, оформлювали підроблені акти приймання-передачі, накладні та інші документи, зокрема з використанням реквізитів підприємств і військових частин. Після оплати неіснуючих РЕБів кошти переводили через підконтрольні компанії, знімали готівкою та розподіляли між учасниками групи.

Повідомляється, що загальна сума завданих збитків становить 5,6 млн грн.

Що загрожує

Так:

дії організатора кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 209 КК України;

директора КП - за ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України;

адвоката - за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України;

директора ТОВ - за ч. 5 ст. 191 КК України.

Прокуратура заявила цивільний позов про відшкодування завданої шкоди державі в особі Сіверськодонецької міської військової адміністрації.

Обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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