На замовлення Росії отруїли 23 військових: четверо фігуранток виїхали за кордон

Четверо жінок, яких перевіряють на причетність до отруєння українських військових на замовлення російських спецслужб, виїхали за кордон. За даними Національної поліції, вони залишили Україну майже одразу після злочинів. Загалом правоохоронці розслідують 21 кримінальне провадження, у яких ідеться про отруєння 23 військовослужбовців. Усі вони померли.

Правоохоронці встановили жінок, які можуть бути причетними до цих злочинів. Частина з них після отруєнь залишила країну. «Фігурантки встановлені, це переважно були жінки, дівчата. Четверо з них покинули державу Україну, виїхали за кордон», — повідомив Бондаренко.

Він додав, що ці жінки виїхали майже відразу після отруєнь військовослужбовців. Водночас поліцейський не уточнив, у які саме країни вони вирушили та чи вдалося встановити їхнє місцеперебування. Бондаренко також наголосив, що такі випадки не є поодинокими. Поліція продовжує розслідувати отруєння військових і встановлювати не лише безпосередніх виконавців, а й людей, які координували злочини з боку Росії.

Отруєння 23 військових і 21 кримінальне провадження

Раніше Головне слідче управління Національної поліції у відповіді на запит «Слідства.Інфо» повідомило про 21 кримінальне провадження щодо отруєння українських військовослужбовців. За даними правоохоронців, загинули 23 військові. У 13 випадках для отруєння використовували метадон — синтетичний опіоїдний препарат. Його застосування в цих злочинах стало одним із напрямків, які розслідують правоохоронці.

За інформацією Нацполіції, серед людей, яких викрили у причетності до отруєнь, є семеро неповнолітніх. Наймолодшій із них на момент злочину було лише 14 років. За даними журналістів «Слідства.Інфо», ця дівчина, яку завербували російські спецслужби, під час відеозв’язку показувала куратору, як отруює українського військового під час побачення.

Частину справ уже передали до суду

Розслідування цих злочинів триває. Водночас частина матеріалів уже дійшла до суду: чотири кримінальні провадження з обвинувальними актами правоохоронці передали на розгляд суддів. Ще одне провадження передали за підслідністю до іншого правоохоронного органу. В усіх інших справах досудове розслідування продовжується.

Правоохоронці встановлюють обставини отруєнь, причетних до них людей та можливих російських координаторів. Водночас інформація про чотирьох жінок, які виїхали за кордон, поки що не означає, що їх уже затримали або оголосили в міжнародний розшук. Нацполіція таких деталей у наведеній відповіді не повідомляла. Про це в інтерв’ю «Слідству.Інфо» розповів полковник поліції, представник Департаменту карного розшуку Національної поліції Андрій Бондаренко.

В Україні військовий загинув після того, як випив віскі з метадоном, яке йому надіслали під виглядом подарунка від дівчини. Жінка спостерігала за цим під час відеодзвінка та фіксувала його на камеру.

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