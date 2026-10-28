На Запоріжжі готовність захисту критичної інфраструктури перевищила 80%

У Запорізькій області готовність захисних споруд для об’єктів критичної інфраструктури перевищила 80%. Йдеться про антидронові сітки, габіони та міцні бетонно-металеві конструкції, які мають захистити важливі об’єкти від російських атак. На ці роботи регіон отримав майже 4 мільярди гривень державної підтримки.

Область входить до трійки регіонів України, які найшвидше зводять захисні споруди для критичної інфраструктури. Такі конструкції потрібні, щоб уберегти важливі об’єкти від ударів і зменшити ризики пошкоджень під час російських атак. Від їхньої роботи залежить забезпечення людей електроенергією, водою та теплом. «Запорізька область — у трійці лідерів України за темпами будівництва захисту об’єктів критичної інфраструктури. Загальна готовність — понад 80%. Захищаємо об’єкти, від яких залежать світло, вода і тепло в оселях людей», — написав Семікін у Telegram.

Для захисту використовують різні конструкції

Роботи передбачають не лише встановлення антидронових сіток і габіонів. За словами очільника ОВА, на об’єктах також зводять міцні бетонно-металеві конструкції. Вони мають посилити захист інфраструктури від можливих ударів.

Окрему увагу приділяють енергетичним об’єктам. Зокрема, на двох підстанціях у регіоні вперше в Україні будують підземний захист трансформаторів. «Захист — це не лише антидронові сітки та габіони. Зводимо міцні бетонно-металеві конструкції. А на двох підстанціях першими в Україні будуємо підземний захист трансформаторів», — розповів Семікін.

На роботи спрямували майже 4 мільярди гривень

За словами керівника області, завдяки підтримці держави Запоріжжя отримало майже 4 мільярди гривень на облаштування захисту критичної інфраструктури. Ці кошти спрямовують на спорудження захисних конструкцій, які мають допомогти зберегти роботу важливих об’єктів навіть під час обстрілів.

Наразі загальна готовність захисту перевищує 80%. Водночас роботи ще тривають. Їхня мета — зменшити ризик пошкодження критичної інфраструктури та захистити системи, від яких залежить повсякденне життя жителів області. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

Російські війська повторно вдарили по торговельному центру в Запоріжжі. Унаслідок атаки на об’єкті виникла пожежа.

Удень 24 жовтня російські війська атакували інфраструктуру Запоріжжя. Унаслідок удару є поранені. Після російської атаки в місті також перекрили рух через греблю ДніпроГЕС.

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