На Запоріжжі ліквідують школу соціальної реабілітації для підлітків

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про ліквідацію Комишуваської школи соціальної реабілітації в Запорізькій області. Це спеціальний державний заклад, де навчалися діти та підлітки, яким за рішенням суду були потрібні особливі умови виховання. Тепер Міністерство освіти разом із Запорізькою ОВА мають створити комісію, яка проведе процедуру ліквідації.

Відповідну постанову №1418 уряд ухвалив 11 листопада 2026 року. Документ має назву «Деякі питання оптимізації мережі шкіл соціальної реабілітації». У ньому прямо зазначено, що Комишуваську школу соціальної реабілітації Міністерства освіти і науки України потрібно ліквідувати. Для цього МОН спільно із Запорізькою обласною державною адміністрацією, яка працює в умовах воєнного стану як військова адміністрація, мають утворити спеціальну комісію. Вона відповідатиме за всі необхідні кроки для припинення діяльності закладу.

Тобто рішення про ліквідацію вже ухвалене, але сам процес ще має пройти відповідну процедуру. У постанові уряд також передбачив зміни до документа 1993 року, який регулює роботу спеціальних закладів освіти для дітей і підлітків, що потребують особливих умов виховання.

Для кого працювала Комишуваська школа

Комишуваська школа соціальної реабілітації — державний спеціальний навчальний заклад у Запорізькій області. Він був призначений для дітей віком від 11 до 14 років, які вчинили суспільно небезпечні діяння та потребували особливих умов виховання. До таких закладів неповнолітніх могли направляти за рішенням суду. Там вони продовжували здобувати освіту, проходили виховну роботу та соціальну реабілітацію. Основна мета полягала не лише в навчанні, а й у корекції поведінки та допомозі дітям повернутися до звичайного життя в суспільстві.

На відміну від звичайних шкіл, у закладах соціальної реабілітації діє особливий режим навчання та виховання. Робота з дітьми передбачає посилений педагогічний нагляд і спеціальні умови перебування. Термін перебування неповнолітнього в такому закладі визначав суд. Водночас він не міг перевищувати трьох років.

Що зміниться після рішення уряду

Після ліквідації Комишуваської школи її діяльність як державного спеціального закладу освіти має бути припинена. Організаційні питання, пов'язані з цим процесом, доручили вирішити ліквідаційній комісії. Водночас у постанові Кабміну не уточнюється, скільки дітей зараз перебувають у закладі, де вони продовжать навчання та яку альтернативу їм запропонують. Також документ не містить окремих пояснень щодо причин ліквідації саме цієї школи.

Офіційне рішення уряду оприлюднене на його сайті. Воно набирає чинності відповідно до положень постанови. Про це відомо з документу Кабміну.

У Комишувасі Запорізької області після трьох днів пошукових робіт виявили тіла ще двох людей, які загинули внаслідок російського авіаудару 2 листопада. Також на місці атаки знайшли фрагменти тіл загиблих.

У Комишувасі Запорізької області тривають пошукові роботи після російського авіаудару 2 листопада. Рятувальники дістали з-під руїн тіла 55 загиблих, особи 30 із них уже встановили.

Читай нас у