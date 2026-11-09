На Запоріжжі викрили наркоугруповання, яке виготовляло до 2 кг метамфетаміну щомісяця

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У Запорізькій області правоохоронці викрили злочинну організацію, учасники якої щомісяця виготовляли до 2 кг метамфетаміну вартістю близько 5 млн гривень за цінами «чорного ринку». У справі повідомили про підозру 13 особам.

За даними слідства, у серпні 2025 року 37-річний мешканець Запоріжжя організував наркобізнес і залучив до нього ще 12 знайомих.

Угруповання мало чітку структуру, ієрархію та розподіл обов’язків. Одні учасники відповідали за виготовлення психотропної речовини, інші займалися її фасуванням, зберіганням і збутом.

Нарколабораторію облаштували в приватному будинку. Необхідне обладнання та прекурсори учасники закуповували через інтернет і за допомогою довірених осіб.

За інформацією слідства, виробничі потужності дозволяли щомісяця виготовляти до 2 кг метамфетаміну.

Замовлення приймали через месенджер, а готову продукцію збували за допомогою «закладок» або під час особистих зустрічей із покупцями.

Для конспірації учасники злочинної організації використовували псевдоніми, регулярно змінювали номери телефонів і мобільні пристрої.

21 жовтня 2026 року правоохоронці провели 30 обшуків у нарколабораторії та за місцями проживання підозрюваних у Запорізькій області й Києві.

Під час слідчих дій вилучили:

психотропні речовини та хімічні компоненти;

обладнання для виготовлення наркотиків;

мобільні телефони та комп’ютери;

банківські картки й документи;

чорнові записи;

автомобілі.

Крім того, в помешканні одного з учасників угруповання правоохоронці виявили схрон зі зброєю, гранатами, пострілами до гранатомета та понад 450 набоями.

П’ятьох учасників злочинної організації затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Організатора угруповання правоохоронці затримали на Закарпатті неподалік державного кордону, коли він намагався виїхати за межі України.

Усіх затриманих взяли під варту без права внесення застави.

Залежно від ролі та участі в діяльності злочинної організації прокурори прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя повідомили про підозру 13 особам.

Їм інкримінують правопорушення за ч. 1 ст. 255 та ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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